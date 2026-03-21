На 21 март Православната църква почита преподобни Яков Изповедник. Преданието разказва, че не са известните мястото му на раждане, както и мястото, където е бил епископ. По повод днешния празник седем нестадартни имена черпят.



За него се знае, че той изпълнил закона Христов, като се подвизавал дълго в пост и молитва и че във времето на император Константин Копроним преживял много мъки и страдания от иконоборците. Живял през VIII век.

Св. ап. Яков, или както го изписват още Иаков, е брат на Иисус Христос по линия на Йосиф. Както е известно, земният жених на Дева Мария бил вдовец и имал деца от първия си брак.

Единият му син се казвал Яков.

Св. Яков, брат Господен бил последовател и станал един от учениците на Иисус Христос, както и един от неговите 12 апостоли.

След като Христос е бил разпънат на Кръста, възкръснал и се възнесъл на Небето, Св. ап. Яков станал първият епископ на Йерусалим и заемал този пост в продължение на цели 33 години.

Св. ап. Яков не е писал Евангелие както са направили други четирима апостоли – Марко, Матей, Лука и Йоан, затова не е титулуван евангелист. Но Св. ап. Яков е написал първата в християнството варения брат на Иисус Христос завършват мъченически както и на повечето от неговите ученици и апостоли. Св. Яков бил хвърлен от стряхата на храма, в който служел. Пребили го с камъни и накрая, след силен удар в главата, той починал.

Имен ден празнуват всички с имената Яков, Яко, Якоб, Якобина, Жак, Жаклин и Жаклина.