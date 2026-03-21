Времето в събота ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над западните райони. На изолирани места главно около Стара планина, в Родопите и югоизточните райони ще превали дъжд, над 1000 метра надморска височина – сняг. В Западна България ще духа слаб до умерен вятър от североизток, който в нощните часове временно ще стихва. Това става ясно от прогнозата на НИМХ за днешния ден.

В източната половина от страната вятърът ще е умерен и силен от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите котловинни полета на Западна България до минус 2°, а в София – около минус 1°. Максималните температури ще бъдат предимно между 8° и 13°, в София около 8°.

Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В планините ще бъде предимно облачно и на изолирани места, главно в Стара планина и Родопите ще има превалявания от сняг.

Ще духа умерен, по високите части на Източна Стара планина и Източните Родопи и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В неделя и през първите дни от следващата седмица ще преобладава облачно време, временни разкъсвания на облачността ще има над Югозападна България. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа предимно умерен вятър от изток-североизток.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, максималните – между 6° и 11°, малко по-високи към сряда.