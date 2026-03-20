От 23.03.2026 г. започват строително-ремонтни дейности по ул. „24-ти пехотен черноморски полк”, в участъка между улиците "Константин Величков" и "Места".

Асфалтирането налага този участък да бъде затворен за движение на превозни средства и това ще доведе до промени в линиите от градския и междуселищен транспорт.

Поради тази причина, от 09:00 ч. на 23-ти март (понеделник), автобуси № 11, № 12 и Бургас – Поморие ще пътуват както следва:

№ 11 - по маршрута до бул. „Никола Петков“ – бул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Демокрация“ – продължава по маршрута;

- няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков;

- автобусите ще спират на съществуващите спирки по изменения маршрут – Никола Петков (спирката на Б1), Зорница, бл. 14, Зорница, Демокрация, Дунав;

№ 12 – по маршрута до бул. 24-ти пехотен черноморски полк“ – ул. „Константин Величков“ – бул. „Демокрация“ – бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Никола Петков“ – продължава по маршрута;

- няма да се обслужват спирки: Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро;

- автобусите ще спират на съществуващите спирки по изменения маршрут – Константин Величков (спирката на линия 11), Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница, Зорница бл. 14.