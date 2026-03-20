Служители от «Криминална полиция» към Четвърто Районно управление - Бургас задържали в района на бл. 412 в к-с «Меден Рудник» 40-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия - Ангел М. При претърсване в обитаваното от него жилище в блока, са намерени и иззети: оборудване за отглеждане на конопени растения и 15 кг. суха тревиста маса / марихуана/, съхранявана в три найлонови чувала, запечатани в пластмасони бидони. Бургазлията е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.