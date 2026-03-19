Майката на Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторова – е взела решение да отмени обявеното поклонение и погребение на сина си, предпочитайки церемонията да се състои в тесен кръг. Новината стана известна чрез писателя Румен Леонидов, след като тя закри профила си във Фейсбук.

Леонидов публикува снимка на послание от името на майката, в което тя се обръща към сина си с дълбоко емоционални думи.

„Скъпи сине, Ивик,

В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е моят ред – аз те моля, прости ми.

Отменям обявеното ти погребение на 22 март. Не мога да позволя този свят ритуал да се превърне в поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си.

Церемонията ще се състои в тесен кръг – сред най-близките и приятелите, които те обичат и ценят твоята уникална личност. Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това.“