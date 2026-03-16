Европейската комисия официално каза „Да“ на българските законодателни промени, които забраняват пускането на пазара, разпространението и продажбата на еднократни електронни цигари, известни като вейпове. Решението е публикувано на сайта на Комисията на 16 март и е взето в съответствие с изискванията на европейската директива за тютюневите изделия.

Тази дата поставя началото на тримесечния срок, в който наличните количества от тези продукти трябва да се реализират на пазара или да бъдат изтеглени от него ако останат налични след този срок. Същевременно приключи и периодът, в който другите държави членки можеха да отправят възражения по нотификацията на България към Европейската комисия съгласно правилата за техническите пречки пред търговията. Процедурата изисква всяка държава в ЕС да информира Комисията и страните-членки, когато възнамерява да въведе по-строги национални мерки от предвидените в европейското законодателство, като представи аргументи и мотиви за това.

Припомняме, че в приетия в края на месец юни 2025 г. от Парламента, с последвало обнародване в Държавен вестник от 4 юли 2025 г. Законопроект за тютюна, тютюневите и свързаните изделия, изрично е записано, че законът влиза в сила от изтичането на сроковете за възражения от Европейската комисия

Причините зад предложената забрана

Българските власти аргументират инициативата си с тревожна тенденция – все по-широкото разпространение на еднократните електронни цигари или вейпове сред учениците. Според данни от проучвания приблизително всеки четвърти ученик на възраст между 13 и 15 години в страната използва вейп устройства.

Една от причините за това е, че тези продукти често се предлагат в атрактивни цветни опаковки и с разнообразни плодови аромати, а цената им обикновено е значително по-ниска от тази на устройствата за многократна употреба. Това ги прави особено достъпни и привлекателни за подрастващите.

Освен риска от формиране на никотинова зависимост, експертите предупреждават и за възможни негативни ефекти върху развитието на мозъка при тийнейджърите, както и за потенциални респираторни проблеми и излагане на вредни химични вещества. Допълнителен аргумент е екологичният ефект – еднократните устройства генерират значително количество отпадъци, включително пластмаса, батерии и опасни химикали.

Позицията на Европейската комисия

След разглеждане на представените от България аргументи и анализ на правната рамка, Еврокомисията стига до заключението, че предложената мярка е обоснована и съразмерна. Според оценката на ЕК ограничението е оправдано с оглед защитата на общественото здраве и представлява подходящ инструмент за предотвратяване на появата на ново поколение, зависимо от никотин.

В решението се отбелязва също, че вече въведените ограничения – като забраната за продажба на лица под 18 години, ограниченията за онлайн продажби и други, не са успели да ограничат достатъчно достъпа на непълнолетни до тези продукти.

Какви са следващите стъпки

След полученото одобрение България може да пристъпи към ефективно прилагането на новите законови разпоредби. Те предвиждат търговците да представят информация за наличните количества от еднократни електронни цигари и да разполагат с тримесечен срок за изчерпването им от пазара.

Ако в рамките на този период продуктите не бъдат продадени, те трябва да бъдат изтеглени от търговската мрежа, като са предвидени различни възможности за това.

С тази стъпка България се нарежда сред държавите в Европейския съюз, които предприемат най-строги мерки срещу еднократните вейпове. До момента подобни забрани вече са въведени във Франция и Белгия – част от по-широка европейска тенденция за ограничаване на употребата им сред подрастващите.