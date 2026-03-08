Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените.



Историята на празника започва през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги на жените, работещи в текстилните фабрики. Те настоявали за равни права с мъжете, намаляване на работното време и подобряване условията на труд.

В България денят започва да се отбелязва и като Ден на майката след 1944 г. Днес днес го празнуват жени на различна възраст и се свързва с цветя и поздравления. Жените го празнуват с приятелки, колежки и с любимия си. В Бургас цените на кувертите в по- известните заведенията са около 35-40 евро.