Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва личния си профил във фейсбук, за да честити празника на жените. Той им пожела здраве, щастие, обич и заслужено уважение.

Ето какво написа Борисов:

Скъпи български майки, съпруги, сестри и дъщери, независимо дали сте лекари, учители, предприемачи, работещи майки или пазители на домашното огнище – вашият принос е безценен.

Пожелавам ви здраве, щастие, обич и заслужено уважение. Нека домът ви бъде изпълнен с топлина, а дните ви – с усмивки и спокойствие.

Честит празник!