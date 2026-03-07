На 7 март църквата почита Св. свщмчци Василий, Ефрем, Капитон, Евгений, Евтерий, Елпидий и Агатодор Херсонски.

Християните били преследвани по времето на Диоклетиан. Затова патриархът пратил няколко епископи в различни страни да проповядват светото Евангелие.

Ефрем и Василий били двама от тях. Те утешавали гонените християни и увещавали езичниците да се обърнат към Бог.

Ефрем стигнал до река Дунав, проповядвайки словото Божие. Много хора приели от него св. кръщение, но повечето го посрещали враждебно. С търпение понасял гоненията и най-после бил посечен с меч.

Василий продължил да проповядва в Херсон.

Някои повярвали, но много жители на града с гняв се опълчили против епископа. Те го били и мъчили и най-после го изгонили от града. Той отишъл в планината и се поселил в една пещера, наричана Партено. Скърбейки за неверието и ожесточението на народа, той продължил да отправя молитви към Бога да просвети езичниците със светлината на истинската вяра.

Имен ден

На 7 март 2026 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Емилиан, Емилиана и производните му.

В Рим живеел един човек на име Викторин, който в младите си години много грешал, а след това, в старостта си, се опомнил и спомняйки греховете си, треперел пред Божия съд.

Като отишъл в един от светите манастири и помолил игумена да го приеме, се отказал от всички светски привързаности и станал монах; целия себе си отдал на покорност и послушание, спазвайки заповяданото му и изнурявайки тялото си денем и нощем. В монашески образ му било дадено името Емилиан.

