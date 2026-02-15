Проверките, извършени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), разкриха значително увеличение на потреблението на електрическа енергия сред битовите потребители през януари, което е нараснало с над 30% в сравнение с декември.

В комисията са постъпили повече от 400 жалби само през изминалата седмица, които сега предстои да бъдат внимателно разгледани.

Според данните на Електроенергийния системен оператор, от началото на годината потреблението на ток в страната е увеличено с почти 10%. В същото време се наблюдава спад в производството на електрическа енергия с над 2%, което негативно влияе на баланса между вноса и износа.

Анализът показва, че салдото е отрицателно: през първия месец на миналата година България е изнесла повече ток, отколкото е внесла, докато през настоящия период ситуацията е обратна - внасяме повече енергия, отколкото изнасяме.

Производството на електрическа енергия от базови централи е намалело с над 12%, а от възобновяеми източници, свързани с разпределителната мрежа, - с 9%. Въпреки това, производството на енергия от водноелектрически централи се е увеличило повече от два пъти, а от значителни зелени източници - с над 13%.