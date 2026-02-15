За изминалото денонощие звената за Пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 89 сигнала за произшествия, при пожари е загинал един човек и още един е пострадал. Това съобщиха от МВР.

Загиналият е 51-годишен мъж след пожар в къща в град Трън.

Ликвидирани са общо 52 пожара, от които девет в жилищни сгради и четири в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 36 пожара, от които един в сухи треви, горска постеля и храсти, 17 в отпадъци, 13 в готварски уреди и комини.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства. Екипите са реагирали на два сигнала за отводняване и на три сигнала за спасяване на животни.

Постъпили са шест лъжливи повиквания за инциденти.

Как да реагираме при пожар: важни съвети за безопасност

Инцидентите през последното денонощие отново напомнят колко важно е да знаем как да действаме при пожар.

Ето няколко основни препоръки от експерти по пожарна безопасност:

1. Подайте сигнал незабавно

При забелязване на пожар незабавно се обадете на телефон 112. Дайте точен адрес и кратка информация за ситуацията.

2. Не губете време в събиране на вещи

При пожар всяка секунда е решаваща. Напуснете сградата възможно най-бързо и предупредете останалите.

3. Движете се ниско до пода

Димът е по-опасен от огъня. Ако помещението е задимено, придвижвайте се приведени или пълзешком.

4. Не използвайте асансьор

В случай на пожар винаги използвайте стълбите.

5. Проверявайте редовно уредите и комините

Голяма част от пожарите възникват именно в готварски уреди и комини. Редовната профилактика може да предотврати тежки инциденти.

6. Не гасете мазнина с вода

Ако възникне пожар в тиган или фурна, никога не използвайте вода – това може да предизвика взривно разпространение на пламъците. Покрийте съда с метален капак и изключете котлона.

Експертите напомнят, че превенцията остава най-ефективната защита. Проверявайте електрическите инсталации, не претоварвайте разклонители и не оставяйте включени уреди без надзор.

