Жители на Елхово и региона излизат на протест, заради лошото състояние на пътя между Ямбол и Елхово.

Близо 13 километра от него от години са осеяни с десетки кръпки, които според хората създават допълнителни проблеми, разказва БНР.

По пътя ежедневно преминават около 1500 тежкотоварни автомобила.

През октомври м.г. участъкът Ямбол – Лесово е бил обследван от Агенция „Пътна инфраструктура“, като част от подготовка за бъдещ основен ремонт, но не е посочен конкретен срок.

С протеста си гражданите настояват не за поредните временни кърпежи, а за цялостно и трайно решение за една от важните международни пътни артерии в Югоизточна България. Само от началото на годината на четири различни места в страната хората са протестирали заради лошо поддържани или непроходими пътища.