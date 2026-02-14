Председателят на Комисията по бюджет и финанси в последното Народно събрание Делян Добрев напуска ГЕРБ, твърди bTV. Все още новината не е потвърдена лично от него.

Според слуховете в родната политика Добрев и лидерът на партията Бойко Борисов са в сложни отношения от месец насам.

Делян Добрев е дългогодишен народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013).

Той е избран за народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.

През годините е заемал ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала „Кумгейт“, но в последствие продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС.

Той е двигателят на ГЕРБ в Хасковска област.