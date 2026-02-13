Храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" започна благотворителна кампания в подкрепа на неосигурени пациенти под благословението на Сливенския митрополит Арсений и със съдействието на медиците от "Бургасмед".

Първите пациенти преминаха вече преминаха през безплатни кардиологични прегледи в новооткритите лекарски кабинети към храма. Изследванията бяха извършени от кардиолога д-р Борче Николовски. На мястото присъстваха и медицинска сестра и представители на многопрофилната болница. Д-р Николовски обясни пред пациентите значението на превенцията при социалнозначими заболявания като диабет и хипертония и подчерта, че в модерната кардиология все повече се налага принципът, че „човек за човека може да бъде лекарство“.



Кабинетите ще работят постоянно, а всяка седмица в тях ще дежури различен медицински специалист. Избраният ден за консултации е всеки четвъртък от 16:00 до 17:00 ч., тъй като денят по канон е посветен на св. Николай, покровител на Бургас и патрон на храма. Проектът предвижда образователни беседи, както и осигуряването на безплатни медикаменти за пациенти, които нямат финансова възможност да ги купят сами.



Председателят на храмовото настоятелство отец Емилиан призова лекарите и бизнеса в града да последват примера и да помогнат с доброволен труд или дарения за дооборудване на кабинетите с медицинска техника и консумативи.