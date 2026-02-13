В сградата на Окръжен следствен отдел - Враца към Окръжна прокуратура – Враца, в помещение, ползвано от техническия персонал, е бил оставен в включен бързовар, който е предизвикал пожар.

Вследствие на това е частично обгорял шкаф. Незабавно са предприети действия за гасене, а на място е пристигнал и противопожарен автомобил.

В резултат на инцидента помещението е опушено. Същото е техническо помещение, в което не се съхраняват материали, свързани с разследвани от Окръжния следствен отдел – Враца досъдебни производства.

Окръжен следствен отдел – Враца не разследва досъдебното производство, свързано със смъртта на трите лица, открити в кемпер в района на връх Околчица. Действията по разследване по това дело се водят от МВР, като в Окръжния следствен отдел – Враца не се съхраняват материали, свързани с него. / БГНЕС