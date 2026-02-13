Служители на чистотата намериха новородено в найлонов плик в София, съобщи Нова тв.

Бебето е открито до кошове за боклук в квартал „Дружба” 1.

Текат действия на място. От СДВР уточниха, че детето е било недоносено.

