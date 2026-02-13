На европейските пазари е обявена тревога след сигнал от Системата за ранно предупреждение за храни и фуражи (RASFF) за наличие на високи нива на кадмий в авокадо с произход от Колумбия, предава Proto Thema.



Сигналът е подаден на 9 февруари 2026 г. от Нидерландия и е потвърден от Европейската комисия. Продуктът принадлежи към категорията "плодове и зеленчуци“, а рискът е оценен като "сериозен“.



-Измерена стойност: 0,073 mg/kg



-Допустима граница: 0,050 mg/kg



Според наличните данни, до момента не са съобщени случаи на заболяване или засегнати лица. Нидерландските власти са информирали изпращача и компетентните органи в рамките на предвидената процедура.



Кадмият е тежък метал, който може да се натрупва в човешкия организъм и при повишени концентрации или продължителна експозиция да причини здравословни проблеми. Поради тази причина нивата му в храните се наблюдават систематично на равнище Европейски съюз.



Случаят се наблюдава от компетентните органи, а евентуални допълнителни мерки ще бъдат обявени, ако се сметне за необходимо.