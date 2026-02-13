Електроуред тип „бързовар“, забравен в помещение, ползвано от техническия персонал (шофьорите), е причината за пожара в сградата на Окръжния следствен отдел към Окръжна прокуратура – Враца.

Инцидентът се е разиграл в рамките на работния ден в петък, 13 февруари, и е наложил светкавична реакция от страна на служителите и противопожарните служби.

Хронология на инцидента

Вследствие на оставения включен бързовар е започнал да тлее и частично е обгорял шкаф, намиращ се в помещението. Веднага след забелязване на задимяването са предприети действия за гасене с наличните в сградата пожарогасители. На мястото своевременно е пристигнал и противопожарен автомобил, който е довършил обезопасяването на района. В резултат на инцидента помещението е силно опушено, но огънят е бил овладян, преди да се разрасне към останалите части на сградата.

Сигурността на документите

От Окръжната прокуратура във Враца подчертават, че става въпрос за чисто техническо помещение. В него не се съхраняват никакви документи, папки или веществени доказателства, свързани с разследвани от Окръжния следствен отдел досъдебни производства. По този начин институцията гарантира, че работата по текущите дела няма да бъде възпрепятствана и няма риск от загуба на важна информация.

Връзката със случая под връх Околчица

В официалното съобщение на Прокуратурата се прави и важно уточнение, целящо да разсее появили се съмнения в публичното пространство. Окръжният следствен отдел – Враца изрично обявява, че не разследва досъдебното производство, свързано с мистериозната смърт на тримата души, открити в кемпер в района на връх Околчица.

Действията по разследването на тази трагедия се водят изцяло от структурите на МВР. В сградата, където е възникнал инцидентът с бързовара, не се съхраняват никакви материали или доказателства, свързани с делото за Околчица, което прави невъзможно тяхното увреждане или унищожаване при днешния инцидент.