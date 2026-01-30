Приключват консултациите на президента Илияна Йотова с възможните кандидати за служебен премиер. За днес са насрочени три срещи - с председателя на Сметната палата и с двамата му заместници.

Процедурата за избор на временен министър-председател по новите правила в Конституцията се провежда за трети път през последните две години. Този път от кръга лица на висши държавни постове избира нов президент. Дни след като встъпи в длъжност като държавен глава Илияна Йотова започна разговори с възможните кандидати.

Петима от тях вече отказаха. До момента двама са желаещите да оглавят временно правителство, което да организира предсрочните парламентарни избори. Подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова потвърдиха пред президента, че са съгласни да поемат поста служебен премиер.

За днес са насрочени последните три срещи. В 11 часа президентът ще разговаря с

председателят на Сметната палата Димитър Главчев, който два пъти беше служебен премиер

След това Йотова ще се срещне поотделно с двамата заместник-председатели на одитната институция. Те бяха избрани от управляващото мнозинство в Парламента през май 2025 година. В 12 часа е срещата с Маргарита Николова. В 13 часа е срещата със Силвия Къдрева.

След края на консултациите президентът трябва да обяви на кого ще връчи служебния мандат за правителство. Кандидатът трябва да предложи на държавния глава състав на кабинет и след консултации с деветте парламентарни формации Илияна Йотова да подпише указ за назначаването му. От това зависи и кога ще са изборите за нов Парламент.