С настъпването на по-студеното време опасността от битови пожари в България отново расте. От началото на годината досега в страната са регистрирани 83 пожара в жилища. При тях един човек е загубил живота си, а седем други са били ранени. Данните показват, че отоплителният сезон остава един от най-опасните периоди за домакинствата.

През зимата хората използват повече отоплителни уреди, включват допълнителни печки и радиатори, а електрическите мрежи в много домове се натоварват до краен предел. В комбинация с невнимание, това често води до аварии и пожари.



Какво стои зад повечето инциденти?



Разследванията на пожарните служби сочат, че най-честите причини за възникването на пожари са неправилната употреба на отоплителни уреди, лошото състояние на електрическите инсталации и небрежното боравене с огън. Често, печки и духалки се включват в разклонители, които не са предназначени за такава мощност. Кабелите се нагряват, контактите се претоварват и рискът от късо съединение рязко нараства.

Друг проблем е разполагането на уредите твърде близо до лесно запалими предмети – завеси, мека мебел, дрехи и хартия. В много домове хората използват печките за сушене на пране, което допълнително увеличава опасността.







Комините – скритата заплаха



В населените места, където отоплението е на дърва или въглища, пожарникарите отчитат още един сериозен проблем – замърсените комини. Саждите, които се натрупват по стените им, могат да се възпламенят и да предизвикат пожар, който бързо да обхване покрива. Въпреки това много домакинства не почистват комините си редовно и подценяват риска.



Как да намалим опасността у дома?



Отоплителните уреди трябва да се включват директно в контакт, а не в разклонители или удължители. Те трябва да бъдат поставени на разстояние от мебели, пердета и други горими предмети. Не бива да се покриват и не трябва да се използват за сушене на дрехи.

При печки на дърва или въглища е важно около тях да няма запалими материали, а огънят да не се оставя без наблюдение. Комините трябва да се почистват поне веднъж годишно. За разпалване не бива да се използват леснозапалими течности.

Електрическите инсталации трябва да са изправни. Повредени кабели и претоварени контакти са честа причина за пожари. При миризма на изгоряло или при искрене токът трябва незабавно да се изключи.



Как да реагираме, ако избухне пожар?



Ако пожарът е малък и не застрашава пряко хората, той може да бъде потушен с пожарогасител или с дебело одеяло. Ако обаче пламъците се разпространяват бързо, най-важното е всички да напуснат сградата незабавно. Вратите трябва да се затворят, за да се ограничи огънят и димът.

Трябва веднага да се подаде сигнал на 112. При задимяване придвижването трябва да става ниско до пода, където въздухът е по-чист. Асансьори не трябва да се използват.