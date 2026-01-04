Данни от водещи световни хотелски вериги, туристически компании и експерти показват, че новата година ще бъде белязана от т.нар. тихи бягства, предварително оформени маршрути, ултраперсонализирани пътувания и завръщане към по-бавни и осъзнати начини на придвижване.

Аналитици и представители на туристическата индустрия събират наблюдения през последните месеци, за да очертаят посоката, в която секторът се развива. В прогнозите си те включват както вече познати тенденции като "coolcations" - търсене на по-прохладни дестинации, така и "flashpacking" - термин за пътувания основно с раница.

Според анализ на ВВС тези седем тенденции ще доминират през новата година:

Тишината над всичко

Една от най-силните тенденции за 2026 г. е стремежът към пълно откъсване от шума и напрежението на съвременния живот. Т.нар. "движение към тишината" се фокусира върху уединение и възстановяване.

"Все повече хора търсят при нас истинска почивка от бърн-аута", казва Хектор Хюз, съосновател на компанията Unplugged. По думите му нуждата от подобен тип бягства се наблюдава във всички възрастови групи.

Изкуственият интелект срещу администрацията

През 2026 г. изкуственият интелект ще бъде още по-дълбоко интегриран в планирането на пътувания. Според проучване на Amadeus все по-голям брой хора вече разчитат на AI за резервации и организиране на маршрути. Платформи като Expedia и Booking внедряват AI инструменти, които улесняват процеса повече от всякога. Експерти обаче предупреждават, че алгоритмите могат да задълбочат проблема със свръхтуризма, като насочват пътешествениците към едни и същи популярни места. Това е и фактор за нарастващия брой измами.

"Поколението на изкуствения интелект променя начина, по който изразяваме желанията си, но не и причините, поради които пътуваме", коментира Жасмин Бина, главен изпълнителен директор на Concept Bureau.

Доверие пред избора

Забелязва се ръст на пътуванията, при които туристите не вземат почти никакви решения. В Мендоса, Аржентина, Winemaker's House & Spa Suites предлага преживяване, при което гостите не знаят маршрута си предварително, а всичко е изградено "изненадващо", за да се елиминира стресът от планирането. Според агенцията Lemongrass тази тенденция отразява нарастващата умора от постоянни избори както в ежедневието, така и при пътуване.

Завръщане към автомобилните пътувания

Проучване на Hilton сочи, че през 2026 г. интересът към пътуванията с автомобил ще расте. "Характерът на връзката човек-автомобил в Северна Америка и Европа е много различен. Това влияе на възприятието за шофирането като удоволствие", обяснява Милена Николова, директор в сектор "Поведенчески анализ" в BehaviorSMART.

Ултраперсонализирано вместо универсално

Туристическата индустрия категорично се насочва към свръхиндивидуализирани услуги. През последните години се появиха турове, ориентирани към специфични житейски ситуации, от преодоляване на развод и скръб до пътувания за хора в менопауза или търсещи брачна терапия. ВВС посочва, че туристите искат промяна и дълбок смисъл в преживяванията си, а индустрията има възможност да предлага все по-целенасочени решения.

Търсене на новото вместо познатото

Пътуващите все по-често избягват пренаселените "инстаграм-абъл" дестинации, които рядко отговарят на онлайн образа си. Интересът се насочва към по-малко популярни места като Толедо в Испания, Бранденбург в Германия, а за най-авантюристично настроените Ирак. Във Великобритания тенденцията пък отдалечава туристите от Котсуолдс и Корнуол към райони като Нортъмбърланд, Уелс и Съмърсет. Според Hilton расте и броят на хората, които пътуват, водени от любопитство и личностно израстване.

Литературни пътешествия

Тенденцията #BookTok в социалните мрежи подхранва възхода на литературните пътувания, който се очаква да се засили и през 2026 г. Хотели по целия свят, включително дестинации, известни предимно с нощния си живот, въвеждат нови литературни концепции: библиотеки край басейни, читателски уединения, тематични стаи и престои. Експерти отбелязват, че в периоди на криза хората инстинктивно търсят художествената литература, за да се справят със страховете си. Затова фентъзи литературата се разраства през 30-те и 40-те години на 20. в. век, научната фантастика през 60-те, а днес митичната и спекулативната фантастика отразяват опитите ни да разберем променящия се свят.