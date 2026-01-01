В 00:00:20 е отчетено първото успешно теглене в евро от банкомат в Слънчев бряг.

В първите минути на 2026 г. еврото „влезе“ в реалния живот с първите транзакции. От днес 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута, еврото. Преходът протече плавно с минимално прекъсване на ключови услуги - резултат от навременна подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата, съобщиха от "Борика".

Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута. Най-ясният тест за всяка инфраструктура е простият въпрос работи ли, когато всички я ползват едновременно. В първите минути на 1 януари отговорът беше категоричен, допълват от компанията.

00:03:00 бе първата успешна транзакция в евро през инфраструктурата на Борика, извършена в София, символично поставяйки началото на новия етап за българската финансова система. Експертите вярват, че е добра поличба първата транзакция на 2026 г. в новата национална валута да е посредством най-иновативния способ за приемане на картови плащания. В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.