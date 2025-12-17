Мариета Георгиева стана първата българка, изминала прехода от последния градус до Южния полюс. Алпинистката и изследовател достигна най-южната точка на планетата на 14 декември, след като измина 110 километра със ски от 89-ия градус южна ширина при екстремни полярни условия.

Постижението е част от експедицията „От последния градус“, включена в дългосрочната инициатива на фондация „Малки изследователи – от Еверест до Антарктида“. Датата на достигане на Южния полюс е символична – годишнина от първото му покоряване от норвежкия изследовател Руал Амундсен.







Маршрутът от последния градус до полюса е сред най-предизвикателните в полярните изследвания. Преходът преминава през пълна изолация, при изключително ниски температури и силни ветрове, в една от най-негостоприемните природни среди на Земята.

С това постижение Мариета Георгиева допълва впечатляващия си изследователски и алпинистки профил. Тя е третата българка, изкачила връх Еверест, и има зад гърба си шест от седемте континентални върха, както и достигане на един от двата географски полюса.

Така Георгиева се доближава до изключително редкия Explorer Grand Slam – комбинация от изкачване на седемте континентални върха и достигане на Северния и Южния полюс, постижение, реализирано от по-малко от 100 души в света.

Освен спортно и изследователско, експедицията има и силно образователно измерение. Чрез инициативата „Малки изследователи – от Еверест до Антарктида“ фондацията цели да вдъхнови деца и млади хора с реални примери за смелост, устойчивост и стремеж към знание, както и да насърчи интереса им към науката и изследването на екстремни природни среди.