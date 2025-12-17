Премиерът в оставка Росен Желязков призна, че страната неминуемо отива към избори. Министър председателят се надява възможна най-скоро да има редовно и стабилно управление, което да приеме бюджет.

"Правителството, в момента, в който прие на заседание на МС, удължителния бюджет показа, че няма политически ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в НС за 2026. Очевидно е вече, че отиваме на избори, това заявяват всички политически партии, така че моето виждане е колкото се може по-скоро да има ново, стабилно, редовно управление, за да може да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, което едно правителство, което е получило легитимност може да провежда", обясни Желязков пред журналисти от Брюксел, където е на срещата на върха в ЕС.

Той заяви, че няма притеснения, че България ще влезе в еврозоната с удължен бюджет.

"Всичко, което е необходимо, със закона за въвеждане на еврото, с механизма, който е създаден, с работещите институции, които вярвам, че служебният кабинет много бързо ще съумее, за да разсейва всички страхове, ще се справим с всички предизвикателства", обясни той.

Всеки бюджет следва определена логика и политики и дава възможност за по-голяма гъвкавост на всичко, което трябва да се финансира. Дава яснота и по отношение на социалните плащания, които преходният бюджет, т.е. удължителният, не може да осигури, каза още Желязков.