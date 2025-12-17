Наличие на неорганичен арсен в бебешка храна от български производител откри Българската агенция по безопасност на храните. Засегнатият продукт е „био зърнена каша ориз четири плюс“, която е спряна от пазара и към момента не се предлага в търговската мрежа. По информация на агенцията са засегнати общо три партиди, като две допълнителни партиди са блокирани превантивно. Проведена е проверка на производителя, а контролните действия продължават.

От БАБХ посочват, че не е установен непосредствен риск за здравето. Става въпрос за потенциален дългосрочен риск при редовна и продължителна консумация, а не за остър токсичен ефект.

Засегнати партиди (партидни номера):

- L074-08.01.27;

- L122-06.04.27;

- L139-10.05.27.

Агенцията въвежда засилен контрол, като всяка партида от продукта ще бъде подлагана на лабораторни изследвания преди пускането ѝ на пазара.

„Засегнатите партиди са три. Продуктът е спрян и в момента не е наличен в търговската мрежа“, заяви заместник изпълнителният директор на БАБХ д-р Галя Викьова на брифинг.

Тя уточни, че нивата на неорганичен арсен не са достатъчно високи, за да представляват непосредствена опасност. „Става въпрос за дългосрочен риск в бъдещето при редовна, продължителна консумация“, посочи д-р Викьова.

По думите ѝ производителят към момента не може да даде обяснение за наличието на веществото, въпреки че суровините са доставени от регламентирани доставчици и са придружени от необходимите сертификати. Предстои извършване на цялостна оценка на производствения процес.