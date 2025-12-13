На 13 декември почитаме паметта на Св. девойка Лукия (Лучия), която прославила Бога в сицилийския град Сиракуза, светите мъченици Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест и с паметта на Св. Герман, който се родил в православна Русия, а проповядвал Божието слово на Алеутските острови и на Аляска.

Свети Герман починал блажено през 1837 г.

След като императорите Диоклетиан и Максимиан получили информация от своите шпиони, че броят на християните бързо се увеличава в Армения и в Кападокия, те незабавно изпратили двама от своите най-предани сановници Агриколай и Лисий да въдворят ред като осъдят християните.

Настанало страшно гонение; безбройно множество християни били убити за вярата. Но гонението само възбуждало в тях голяма ревност. Те сами се откривали, сами се предавали на мъчителите и смятали смъртта за Името Христово най-голямо щастие.



Св. Презвитер Авксентий заедно с множество християни в гр. Саталион били заловени, докарани и затворени в тъмница, за да бъдат съдени.



Разследването на Агриколай и Лисий установило, че освен Св. презвитер Авксентий, християни има и сред военачалниците. Такъв бил Евстратий, който сам признал, че е заменил невежата вяра в идолите с истинската вяра в Христа.

Мъчения и изтезания

Съдиите заповядали на военачалника Евстратий да свали своите военни отличия и знаци. Войниците го подложили на изтезания. Господ запазил живота на Свети Евстратий въпреки нечовешките рани, които му причинили.



Друг мъж на име Мардарий също гласно заявил, че е християнин. И той бил заловен и хвърлен в тъмница.



Един от новопровъзгласените мъченици е Свети Евгений – на 23 май 1996 г. Той е бил младеж, роден през 1977 г. Неговите мощи са чудотворни, затова Руската православна църква го канонизира като новомъченик.

Презвитер Авксентий бил посечен с меч, Евгений - жестоко убит, а после Мардарий бил обесен с главата надолу и подпален с огън.



Имен ден празнуват Евстратий, Евстрати, Стати, Статко, Евгени, Евгений, Евгения, Женя, Гено, Генчо, Гендо, Лучия, Лусия, Герман, както и техни производни имена.