Истинският дух на Коледа се крие в традициите. Бъдете част от едно въздействащо събитие - коледари ще наричат за здраве в двора на Етнографския музей! Това ще се случи на 17 декември от 17:00 часа като част от празничната програма в любимата локация на жители и гости на града.

Ще посрещнем коледарите от НЧ "Петър Янев - 1939 г.", кв. Крайморие. Там коледуването е жива и съхранена традиция от много години. През времето в тази коледарска група са минали поколения деца, израснали в духа на българските обичаи.

Днес техните собствени деца продължават същия път – с песен, благослов и добро настроение.

От край време се пази обичаят коледарите да обикалят къщите, всяка Бъдни вечер, да пеят за здраве, берекет и благополучие във всеки дом.Коледуването в Крайморие не е просто обичай – то е символ на нашата общност.

Елате заедно да изгоним злите духове и да чуем наричанията за берекет!