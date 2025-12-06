Бургас обича да празнува заедно своя Никулден. Много усмивки, опашки за риба и разнообразие от забавления завлядаха днес града, въпреки дъждовното и студено време.

Няколко са точките, къето започна раздаването на традиционния никулденски рибен курбан – до Часовника, при Компаса, в парк „Велека“ в жк. „Изгрев“, в кв. „Крайморие“, КТК „Ченгене скеле“ и в парковото пространство между бл. 46 и 51 в ж.к. „Меден рудник“.

Преди това се състоя тържествено вдигане на знамената на площда пред сградата на Общината. Традициозната празнична трапеза бе осветена от Сливенския митрополит Арсений.

Бургазлии могат да присъстват и на две издания на live podcast „Рафи и Кито отговарят“.

От 12:15 часа на площад „Атанас Сиреков" предстои да бъде направена традиционната Златна снимка на имениците, а веднага след нея – концертът „Като две капки… Владо" с участието на двама от победителите в шоуто - Владо Михайлов & Rewind и Владо Зомбори.








































