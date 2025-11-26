Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в кулоарите на парламента, че България ще стане член на еврозоната от 1 януари, независимо от протестите, организирани от представители на ПП-ДБ. Той коментира призивите за демонстрации срещу бюджета от Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Мартин Димитров, като подчерта, че протестите са част от демокрацията, но няма да спрат процеса по присъединяване към еврозоната.

"Това показва, че има демокрация, в много държави такива работи няма. Тези, които точно Радев харесва, там протести няма. 2020 година, когато ви вкарах в чакалнята на еврозоната и в Европейския банков съюз започнаха точно такива протести, прегърнати от "Възраждане" и ПП, Радев и компания. Сега същото нещо наблюдаваме, когато ви вкарвам в еврозоната, но колкото и да се пънат ПП-тата и ДБ-тата ще ви вкарвам в еврозоната и от 1 януари България ще е член на еврозоната. Каквото и да правят тоя един месец ще удържа и от 1 януари ще бъдем в еврозоната. Всичко друго са бля-бля. Нека ги видя довечера, прегърнати с "Възраждане" много е хубаво за техните хора, които ги подкрепят", коментира Борисов.

Борисов коментира и темата за евентуална концесия на държавния тотализатор. По думите му процедурата би била публична и прозрачна, а концесионната такса ще бъде минимум двойна спрямо настоящите приходи от тотото.