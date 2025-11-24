“Най- после! Любимата за бургазлии велоалея за Сарафово вече е прехвърлена за управление и стопанисване на Община Бургас и можем да пристъпим към реални дейности по брегоукрепване и възстановяването ѝ!”. Това съобщи в социалните мрежи кметът Димитър Николов. Община Бургас години наред се бореше, за да може да работи по най-романтичната и предпочитана алея за велосипедисти край морето и да я върне в нейния нормален вид. Тя беше собственост на държавата и смяната на областни управители през годините пречеше на дейностите по нея.

“Отне повече време, отколкото ми се искаше, но важното е, че това вече е факт! Надявам се до лятото да финализираме първия етап.”, добави Николов..