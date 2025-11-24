Пчелният мед поскъпва с 20-30 на сто заради ниски добиви, коментираха пчелари. В момента голяма част от меда, който се продава на пазара ни е вносен, но качествата му не са като на българския, категорични са производители.

Според тях причина за ниските добиви на мед тази година е високата смъртност на пчелите миналата зима. Друг фактор била сушата в много райони на страната през лятото.

“Добивите са изключително малки - по наша груба оценка около 40% по-ниски от миналогодишните. А миналогодишните бяха доста слаби”, коментира Петко Симеонов - председател на сдружение “Биологично пчеларство” и четвърто поколение пчелар.

Производители предупредиха, че проблемът с вноса на мед от Украйна и Китай продължава да е сериозен. Казаха и че няма никакъв контрол на този внос. Голяма част от този мед бил с добавена глюкоза.

Пчелари обясниха, че помнят от деца, че един килиограм мед струвал колкото килограм масло.

В момента килограм българско масло се предлага на цени от 27 лв. до 65 лв. Кило мед е 18-20 лв. Най-скъп е мановият мед, за 950 гр производители искат по 29 лв.

На изложение на медопроизводители от Балканите в Белград килограм полифлорен мед се е търгувал за 10 евро, а монофлорните медове (например от акация, манов и т. н.) са стрували около 15 евро за 1 кг.