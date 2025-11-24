Първият нов електрически влак „Шкода“ ще бъде в България през януари 2026 г., а от април ще започне да обслужва пътници. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на посещението си в завода на „Шкода“ в Пилзен, Чехия. Той инспектира напредъка по производството и направи първото тестово пътуване с вече завършения мотрисен влак.

Вицепремиерът благодари на производствените екипи и подчерта, че изпълнението върви точно по график: "Само 14 месеца след подписването на договора вече имаме първи готов влак за България. Още 11 са в напреднала фаза и предстои да бъдат завършени в идните месеци. Ще получим без забавяне това, за което сме платили и което българските граждани заслужават“.

БГНЕС

Първият влак пристига през януари следващата година и започва задължителни тестови изпитания, които ще продължат няколко месеца. Междувременно ще дойдат още два влака и изпитанията ще продължат в различни конфигурации – в двойни и тройни състави.

Както в момента се провеждат тестове в България на влаковете от другия модел, произвеждан от „Алстом“, така и новите „Шкода“ ще бъдат изпитвани върху почти цялата железопътна мрежа. „През пролетта новият влак ще тръгне по българските маршрути“, заяви Караджов.

Вицепремиерът подчерта високото качество и модерните технологии в производството: „Информационните табла ще бъдат на български и английски език. Ниските подове улесняват качването на хора с намалена подвижност, всеки влак има и по две механични рампи за инвалидни колички, както и адаптирана тоалетна за хората с намалена подвижност. Влаковете разполагат с Wi-Fi, 333 седящи места и поне още толкова за правостоящи. Това са удобства, които българските граждани чакат от години“.

Доставката на новите мотрисни влакове се извършва по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“. Общата стойност е над 639 млн. лв. без ДДС, изцяло финансирани от европейски програми. Основният договор за 20 влака е 511,4 млн. лв. без ДДС и се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. Допълнителното споразумение за още 5 влака е 127,8 млн. лв. без ДДС и се финансира по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.