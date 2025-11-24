Цените на едро на основни хранителни продукти като яйцата, брашното и картофите са се повишили през последната седмица, показват обобщени данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

През последната седмица цените растат на брашното, кашкавала, прясното мляко, но поевтиняват сиренето и киселото мляко, олиото, свинското и пилешкото месо. От средата на годината подчертано изразени са тенденциите на стабилизиране на цените на млечните продукти и поскъпване на яйцата от 34 стотинки вече до 40 стотинки за брой на едро.

Поевтиняват повечето плодове и зеленчуци, поскъпват картофите и зеленият пипер. Ценовите изменения са незначителни и породени от сезонния сблъсък, обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов:

"Нищо на пазара няма, което да е несвойствено, което е извън пазарното взаимодействие. Естествено слаб темп на инфлация през есента трябва да видим, но в никакъв случай няма да наблюдаваме резки изменения на ценовите равнища. Ако има инфлация, тя ще е плавна във връзка с обективни пазарни фактори, най-вече климатични и ниво на производство".

От ДКСБТ не очакват спекулативно предпразнично повишаване на цените на хранителните стоки:

"Ще могат хората този месец да намират доста по-добра потребителска кошница - стига да я търсят", посочи Владимир Иванов.