Община Несебър извърши мащабна дезинфекция на ваканционно селище "Елените" след опустошителната водна стихия, която порази региона преди месец. В акцията се включиха служителите от общинско предприятие „БКСО“, които са обрабогили улиците и тротоарите със специални препарати, съобразени с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност, съобщиха от пресслужбата на местната власт.





Община Несебър ще продължава да извършва планираните дезинсекционни, дератизационни и дезинфекционни обработки на територията на населените места, както и извънредни такива при необходимост, уточниха от адлминистрацията. Припомняме, че потопът на 3 октомври т.г. взе три жертви.



Окръжната прокуратура в Бургас е образувала три досъдебни производства по случая, като раследването тепърва ще установява всички факти и обстоятелства, довели до трагичната смърт, включително дали са извършени строителни дейности в дерета и по дължината на река.