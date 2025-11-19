

Събитието постигна заложените цели - да насърчи творческия диалог между жанрове, поколения и публики

Поморийци се запознаха с иновативния фестивал, съчетаващ музика, танц, визуални изкуства и слово в пространството край морето.

Фестивалът „Солена симфония“, който се проведе в Поморие на 15 и 16 ноември т.г. разгърна символиката на солта като метафора за сила, пречистване и устойчивост. Чрез наситена програма от концерти, спектакли, майсторски класове, лекции и уъркшопи, събитието създаде среда за диалог между поколения артисти – утвърдени творци и млади таланти.

Фестивалът започна с Уъркшоп на танцова компания „Дюн“. Направено бе въведение в метода „Дълбоко слушане“, по който е създадено танцовото представление „Ритуали на душата“. Участниците научиха практически упражнения за осъзнато движение и емоционално възприемане, както и цяла хореография за забавен коледен танц.

„Солта като вдъхновение в съвременния танц“ бе темата на лекцията, която хореографът Мила Искренова изнесе във фоайето на НЧ „Просвета 1888“. Беше разгледана символиката и ролята на солта в хореографията и движението, вдъхновенията и творческия процес зад спектакъла „Солени криле“ и беше проведена беседа с присъстващите.

Като част от първия ден във фестивала на изкуствата „Солена симфония“ се проведе и Уъркшоп по създаване на изображения чрез сол. Провокирани от интересната дейност, редица учители, родители и арт терапевти доведоха своите възпитаници, за да се включват в „соленото“ творчество. Забавното рисуване със сол бе придружено и от лекция на тема „Историята на поморийската сол“. Госпожа Елена Йорданова от Музея на солта разказа любопитни факти за белите кристалчета, а децата с охота се включиха в развилата се дискусия.

Първият фестивален ден завърши със „Солени криле“ и „Ритуали за душата“ – две докосващи танцови вълшебства или пък заклинания… На сцената в Поморие се представиха Балет Арабеск / Ballet Arabesque и Dune Dance Company. Вижте повече от първия ден в нашите видеа.

Вторият ден отново бе изцяло насочен към вълшебната сила на поморийската сол и необятното Черно море. Сияна Алексиева, Веселина Янева – Ангелова, Галя Паскова, Мария Маркова и Деница Босилкова представиха истинско музикално-поетично бижу с акцент върху творчеството на Христо Фотев. Студеното ноемврийско утро се превърна в топъл солен пристан на музика и поезия. Литературното четене се проведе в пълното фоайе на НЧ „Просвета 1888“ в присъствието на ученици и ценители. Благодарение на събитието, финансирано от Национален фонд „Култура“, десетки млади хора получиха за закуска „духовност“, вместо „устройство“, припомняйки, че истинските социални мрежи са тези, които събират хората на живо и че „солта на живота“ е в малките неща.

Майсторски клас по поп-джаз пеене, ръководен от Роберта бе още едно полезно занимание за малки и големи, начинаещи и професионалисти, организирано в рамките на Фестивал „Солена симфония“. Малки и големи певци и певици се „разходиха“ по музикалната стълбица, а по свое желание накрая заедно изпяха „Хубава си, моя горо“.

Обичани и докосващи песни с послания прозвучаха на сцената в Поморие като финал на „Солената симфония“. Роберта, Ника, Дамяна и тяхната рок банда забавляваха публиката повече от час. Звук, осветление, разкошни музиканти и певици с гласове като змейове. Така завърши първото издание на Фестивал на изкуствата.

Най-активните и ярки участници в отделните занимания бяха отличени със специално изработени за фестивала плакети. С красиви кристални сувенири от Музея на солта се сдобиха и ръководителите на различни школи, довели своите възпитаници на Уъркшопа по създаване на изображения със сол.

Всички концерти и занимания бяха своевременно предавани онлайн в официалната Facebook страница на Община Поморие (чрез live stream), за да може знанията, уменията, любопитните факти за солта и посланията да достигнат до максимален брой хора.

Фестивалът постигна заложените първоначални цели да насърчи творческия диалог между жанрове, поколения и публики, като превърне природното пространство на морето и солта в сцена за изкуство с послание. На фокус бяха художественото съдържание, устойчивите форми на културно преживяване и приобщаващият характер на програмата, в която активно се включиха артисти, ученици, любители на изкуствата, хора в неравностойно положение, жители и гости на града.

Публикацията е създадена в рамките на Проект BG-RRP-11.022-0012 – Солена симфония: Изкуство и визия за културно развитие, финансиран по BG-RRP-11.022 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини" по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), администрирана от Национален фонд „Култура". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
















