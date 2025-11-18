Художникът Милчо Талев показа как природният продукт може да се използва в творческия процес

Талев представи пред жители и гости на Поморие едно нестандартно и впечатляващо занимание, посветено на използването на солта като част от изобразителния процес. Малки и големи имаха възможността да се докоснат до този творчески подход единствено в Градската художествена галерия на Поморие, където се проведе ателието по време на фестивалът „Солена симфония“.

Демонстрацията на художникът показа различни техники, включващи смесване на пигменти, лепила и пластове на полагане, като основен акцент беше ролята на солта. Той обясни, че чрез нея всеки може да създаде нещо необичайно и истински въздействащо, а крайният резултат често изглежда като художествен шедьовър. Най-малките участници, които присъстваха на занятието на 15 ноември, имаха възможност не само да наблюдават, но и да се включат активно в творческия процес.

Залата беше изпълнена с детски ентусиазъм, а завършените творби впечатлиха с творчество и разнообразие - от коледни рисунки, анимационни герои и елхи, до по-детайлни пейзажи на красивото Поморие, изработени от по-големите участници. Използването на сол придаде на изображенията характерни текстури и ефекти, които предизвикаха възхищението на присъстващите.Художникът Милчо Талев подчерта, че заниманието е било не само творческо, но и образователно. По време на събитието уредник от музея проведе беседа за това как се добива солта, как се образува кристалният слой и какъв е дългият процес до събирането ѝ. Това допълнително знание остави трайни впечатления у децата, като съчета творческия опит с любопитни факти за местния поминък.

Поморие от древността е известно със своята сол, а включването на този природен продукт в произведенията на изкуството придаде на събитието особена символика. Демонстрацията не само насърчи креативността, но и създаде запомнящо се преживяване, което свърза изкуството с местната история и богатите традиции на региона