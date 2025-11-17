Днес почитаме паметта на Св. Григорий Неокесарийски, чудотворец.



Св. Аверкий бил епископ на град Йерапол в Мала Азия. Живял в края на I и началото на II в. Дейността му била свързана с много трудности.



В началото християните в Йерапол били твърде малко.



Той употребил всички усилия да увеличи членовете на църквата. Бог го подкрепял чрез много чудеса. Св. Аверкий обиколил Сирия, Киликия, Месопотамия, за да проповядва словото Божие. Бил и в Рим. Затова е наречен равноапостолен.



Починал през 167 г. на 72-годишна възраст.

На 17 ноември имен ден честват всички, които носят името Григорий, Григория и производните им.

Григорий е старогръцко име, което означава буден.