Активното слънчево петно AR4274 отново избухна и произведе силна X4-класова слънчева експлозия – една от най-мощните категории.

За разлика от предишните изригвания, това не беше насочено директно към Земята, което означава, че основната част от короналното изхвърляне (CME) ще ни подмине, пише Meteo Balkans.

Въпреки това моделите показват, че кос удар е напълно възможен около 16 ноември.

NOAA издаде предупреждение за геомагнитна буря от клас G1

На 16–17 ноември са възможни:

Слаби до умерени смущения в магнитното поле

Вероятност за полярни сияния в по-високите географски ширини

ъпреки че CME няма да бъде фронтално насочено към Земята, дори „страничен удар“ може да предизвика оцветяване на небето, особено в северните райони на Скандинавия, Канада и Аляска.