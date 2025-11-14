Бургас за пореден път доказва, че когато една кауза е човешка и истинска, градът застава зад нея. Само дни след първоначалния анонс, десетки бургазлии са заявили участие в благотворителния „ДрешкатаФест с кауза: Дай шанс – подари живот“, който ще се проведе на 29 ноември във фоайето на Културен дом НХК от 11:00 до 19:00 часа.

Инициативата събира дрехи, бижута и аксесоари, които ще бъдат изложени и продавани с цел набиране на средства за лечението на Атанас Стоянов (Наско) – млад баща, чиято битка със сериозно заболяване започва само часове след раждането на първото му дете. Историята докосна стотици хора, а интересът към събитието надмина първоначалните очаквания.

Организаторите споделят, че всеки ден постъпват нови обаждания от хора, желаещи да се включат – „с дрехи, бижута, усмивки и доброта“. Поради големия интерес „ДрешкатаФест“ се разраства и ще бъде допълнен от още едно преживяване: вкусна съботна зона в двора на Културен дом НХК.

Там гостите ще бъдат посрещнати с домашен сладкиш, ароматна баница и лимонада – своеобразен „welcome момент“, който да направи деня още по-топъл и споделен. Организаторите канят и още мераклии и кулинарни майстори, които биха искали да участват, като добавят своя вкус към каузата.

Докато посетителите опитват от домашните изкушения, ще могат да разгледат множеството находки от „Дрешката“ – дрехи, аксесоари, винтидж съкровища и красиви предмети, които очакват своя нов живот.

Средствата от продажбите ще бъдат изцяло дарени за лечението на Наско.

За хората, които не могат да присъстват, но желаят да подкрепят каузата, е предоставена възможност за дарение:

Сметка в лева: BG49UBBS80021091745240

Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409

Титуляр: Божидара Панговска

Основание: Дарение за лечение на Наско