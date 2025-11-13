МВР анализира как да се реши въпросът с фалшивите или неточни резултати от полевите тестове за наркотици и алкохол на шофьорите . Министърът на вътрешните работи Даниел Митов коментира след парламентарната Комисия по вътрешен ред, че през декември се очакват резултатите от работната група, създадена между МВР и министерствата на здравеопазването и на отбраната:

"Аз се надявам до 7 декември да получа доклада от работата на въпросната група, така че да можем да публикуваме веществата, които създават риск за положителна реакция на тестовете и без човек да е употребил наркотични вещества.

От друга страна, имаме си вътрешна група, която работи в момента - да си направим изводите дали са необходими законодателни промени, така че в крайна сметка, когато се даде положителен полеви тест, да знаем дали е редно все пак да действаме по начина, по който се действа в момента - тоест лицето да бъде задържано за 24 часа, да му бъде отнета книжката.

И трябва да видим как, освен да предложим промени в законодателството, ако се налага, да отворим колкото се може по-бързо четирите нови лаборатории. Всъщност това ще облекчи и целия процес. Лабораторията в Плевен се надявам да бъде отворена максимално бързо, в началото на следващата година. Още три лаборатории трябва да бъдат отворени, те са в различен етап на подготовка", коментира вътрешният министър.

Бившият директор на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Даниел Бараков , който беше отстранен от поста заради проверка около изборите за общински съветници в града, е преназначен в звеното за подпомагане на министъра:

"Преназначен в така нареченото звено за подпомагане на министъра, създадено от министър Рашков. Като тече проверката в момента, когато имаме резултати от нея, тогава вече ще оповестим резултатите. Кога ще трябва приключи? Тя е със срок от 2 месеца. Ако приключи по-рано, ще ви кажем", посочи Даниел Митов. Вътрешният министър отговори и на въпроса задържан ли е Христофорос Аманатидис-Таки в Дубай:

" Няма как нито да потвърдим, нито да отречем информация за това, че определено лице, както и да се казва той, е бил задържан или не в държава, трета държава, която изобщо не е длъжна да уведомява българската държава за каквото и да било в това отношение".