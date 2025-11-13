Заловиха шофьор с 3,29 промила на изхода на Бургас, съобщиха от полицията.





На 12 ноември, около 13.15 часа, в района на бензиностанция на изхода на Бургас в посока София униформени спрели за проверка лек автомобил, с бургаска регистрация, управляван от 52-годишен бургазлия, като установили, че същия шофира след употреба на алкохол с концентрация - 3,29 промила.





Водачът дал кръвна проба за химически анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е започнато разследване.