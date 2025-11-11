Последни данни на Министерството на земеделието и храните показват, че мандрите в страната са продали почти 9500 тона фалшиво сирене за 9 месеца, пише Дарик. Количеството на имитиращия продукт спрямо миналата година за деветте месеца е намаляло.

Тогава са били продадени 9783 тона. Намаляло е обаче и производството на истинско сирене – основно от овче, козе и биволско мляко. Тази година то е 53 500 тона в сравнение с 54 100 тона миналата година.

Най-високите продажби на фалшиво сирене са отчетени през юли и август. По думите на специалисти имитиращите продукти се продават основно на хотели, които предлагат ол инклузив на своите гости, и на пекарните за закуски, които използват сиренето за баници и тутманици.

По българския държавен стандарт „сиренето“ е млечен продукт, който се произвежда от мляко и закваска с мазнини и протеини спрямо съответния вид – краве овче, козе или биволско. Всички останали продукти, които съдържат растителни мазнини, са имитиращи. Могат да се познаят по етикета, цената, вида, консистенцията, вкуса и топенето. Истинското сирене е по-скъпо и по-плътно, не се рони лесно и има леко кисел вкус заради закваската и влажност при нарязване.