През следващото денонощие ще преобладава облачно време, на много места с мъгла или намалена видимост. До сутринта валежите почти навсякъде ще спрат. Около обяд от юг отново ще завали, като валежите ще са главно в Югозападна и Източна България.

През нощта ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно през деня ще се ориентира от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 8° и 13°, максималните - между 15° и 20°. В София минимална около 8°, максимална - около 15°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава.

В планините времето ще е облачно. След временни прекъсвания през деня ще има валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще бъде облачно. След временно спиране, около обяд, отново ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще са 15°-20°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.