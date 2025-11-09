Предизвикателство пред обществото остава да свикне с новите цени в евро и двойното обозначаване от 1 януари 2026 г. Това заяви пред БНТ Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители".

Според него в началото на януари месец вероятно ще има леки смущения около самите пари и връщането на рестото. Най-рисково ще е, когато се плаща смесено - и с лева, и с евро, посочи Николов. Той призова хората веднага след 1 януари да си обменят наличните левове в първата налична банка и да пазаруват само с евро. Така ще се спести една математическа операция, но най-лесно ще е с карта, уточни Богомил Николов.

Той добави още, че през януари месец е по-добре да ни превеждат заплатите в евро. "Ако аз съм работодател, не бих платил в лева, защото няма да направя добра услуга на служителите и работниците си като потребители", добави Богомил Николов.