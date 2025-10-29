Десет училища в Бургас се включиха днес в мащабно факелно шествие и озариха улиците на областния център с искрата на будните умове. Събитието се провежда за единадесета поредна година, точно в навечерието на Деня на будителите и се организира от Търговската гимназия в Бургас. Тази вечер над 800 ученици и преподаватели се отправиха от площад „Тройката“ в Бургас към площад „Атанас Сиреков“ и отдадоха почит към възрожденците и пазителите на българското духовно огнище. И под аплодисментите на стотици граждани, които наблюдаваха шествието, изразиха своята почит към обществената им мисия да съхраним националната си идентичност в епохата на глобализация.



800 ученици, сред които възпитаници на Търговската гимназия, начело с директора Павел Чепов, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“, ПГЕЕ „Костантин Фотинов, ОУ „Любен Каравелов“, ПГЧЕ „Васил Левски“, НЕГ „Гьоте“ и други, както и редица общественици и жители на Бургас преминаха през централната улица под под аплодисментите на стотици граждани, които наблюдаваха проявата- с гордост и самочувствие.