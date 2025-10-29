Общо 104 бургаски млади учители и техните ментори ще получат благодарности и признание за своя успешен старт в кариерата лично от кмета Димитър Николов. Тържествената церемония ще се проведе утре, 30 октомври /четвъртък/, от 14.00 часа в актовата зала на Колежа по туризъм в Парк „Езеро“.

Събитието, което се организира от Община Бургас и се превърна в традиция за образователната общност в града, е посветено на Деня на народните будители – 1 ноември. Инициативата има за цел да поощри новите педагози, избрали да се посветят на професията, която стои в основата на всички останали.

Младите учители, които започват професионалното си развитие в сферата на образованието в Бургас, тази година са общо 104. 17 от тях са от 12 детски градини, а 87 – от 34 училища.

От детските градини най-голям е броят на преподавателите тази учебна година в ДГ „Звездица Зорница“, ДГ „Веселушко“ и ДГ „Делфин“. Най-много нови учители има в СУ „Йордан Йовков“ – 8, в Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – 7, Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ – 5, СУ ‚Епископ Константин Преславски“ – 5, Средно училище „Добри Чинтулов“ – 5 и АЕГ „Гео Милев“ – 4.

Тази година отново ще бъдат отличени и усилията на наставниците на младите педагози, които оказваха подкрепа и предаваха своя опит на новоназначените учители в началото на кариерния им път.

Менторите преминаха обучение по програма „Млади учители“ на Община Бургас – резултат от целенасочените дългогодишни усилия на общинската администрация да задържи младите педагози, като им осигури необходимите условия за подкрепа, професионална квалификация и пълноценно кариерно развитие. Обучението бе осъществено от екипа на фондация „Заедно в час“.

Водещи на грандиозния спектакъл, посветен на народните будители и на просветата, ще бъдат младите актьори от Театрален колеж „Любен Гройс“ – Александър и Александра, а за празничната атмосфера ще се погрижат двойката по латино танци Деян Георгиев и Калина Алчева, и певиците Крисия Милкова с песента „Първата учителка“ / муз. и аранж. - Георги Милтиядов, т. Теодора Вълева/ и Ивайла Горанова – с песента „Брегове“ /муз. и аранж. - Георги Милтиядов, т. Деси Софранова/.