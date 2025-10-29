Повече от 8000 души в България си купуват без лекарско предписание за отслабване, които по принцип се използват при хора със захарен диабет. Това обяви д-р Райна Стоянова, ендокринолог и председател на Българска лонджевити асоциация (BLA). В съвременното общество красотата се превърна не просто в стремеж, а в една истинска валута, посочи тя по време на информационно-образователната кампания в сградата на Българския лекарски съюз (БЛС).

Тя отбеляза, че правило е тези лекарствени продукти да се изписват с лекарско предписание и подчерта, че хората се сдобиват с електронна рецепта за тях чрез познати лекари, които им изписват тези медикаменти.

Д-р Райна Стоянова отбеляза, че усложненията, които могат да настъпят след поставяне на такъв вид инжекционен разтвор, са гастропареза, панкреатит, жлъчни кризи и тежки състояния на депресия.

Тя подчерта, че в моментна актуално е и прилагането на различни видове пептиди с цел по-озарена кожа. „Тези пептиди не са добре проучени и все още се прилагат в експерименталната медицина. С тях се експериментира върху животни“, каза тя.

"Най-смелите пациенти сами си прилагат ботулинов токсин вкъщи. Една пациентка сподели, че наблюдавала козметичка, която ѝ го слагала и така решила да го направи сама у дома, като отбеляза, че е по-доволна от резултата, когато самата тя си го поставила", разказа модераторът на събитието от "Портал за пациента" Елена Цонева – Папуджиева.

Над 50% от желаещите за естетична красота са хора от 31 до 50 г., 23% са на възраст 18-30 г. и 27% са над 50 г. Основните мотиви за такъв вид красота са подобряване на кожата и забавяне процеса на стареене. Психологическите фактори показват неувереност в себе си и вътрешно нехаресване, посочи Анета Драганова, председател на Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ).