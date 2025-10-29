Мъж загина на място, след като беше ударен от влак на жп линията в района на варненската спирка Тополи.

Тежкият инцидент е станал тази сутрин, малко след потеглянето на бързия влак, пътуващ от Варна за София.

По първоначална информация, мъжът се е опитвал да пресече линията неправомерно, когато е бил връхлетян от тежката композиция. Ударът е бил фатален.

Сигналът за трагедията е подаден в 8:10 часа, съобщиха от пресцентъра на полицията в морския град. На мястото незабавно са изпратени екипи на Бърза помощ и полицията, които извършват оглед.

Към момента все още се установява самоличността на загиналия.

От БДЖ потвърдиха за инцидента. Бързият влак Варна – София, който по разписание потегля в 7:55 часа, престоява на мястото на произшествието.