Работна среща на представителите на професионалния фолклорен бранш се проведе в Бургас.

Поводът е домакинството на града ни на „Празници на българското професионално фолклорно музикално и танцово изкуство”, съобщиха от Общината.

Това е най-големият професионален форум, в който участие ще вземат професионалните танцови и музикални състави, четири академични състава, представители на Висши учебни заведения, имащи в програмата си обучение във фолклорното музикално и танцово изкуство и оркестърът за народна музика на Българското национално радио.

Празниците ще се проведат през месец март 2026 година, като се очаква в Бургас да пристигнат над 1100 тнцьори, певци и музиканти.

Всички те ще изнесат концерти в залата на Държавна опера в града. По време на работната среща беше уточнена програмата на съставите и форматите на концертните прояви. В рамките на 9 вечери - от 20 до 29 март бургазлии ще имат възможността да се насладят на изпълненията на професионалните фолклорни състави.

Всеки ансамбъл ще има 60 минути, в които да се представи, като не вечер ще излизат по два ансамбъла.