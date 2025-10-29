На 29 октомври Православната църквата почита паметта на Света Анастасия Римлянка.

В третия век някои християнки от Рим в желанието си напълно да се посветят на Бога се свързали помежду си и заедно се заселили на едно място, недалече от града. Образували девическа обител.

Избрали си за ръководителка в духовния живот една стара мъдра жена на име София, известна с високото си благочестие. Под нейното ръководство водили строг живот, предадени на молитва и труд. Отказали се от брак, тия девственички образували нещо като монашеска община.



При София се възпитавала девойка на име Анастасия, която още на тригодишна възраст останала без родители.

София била за нея като втора майка. Грижела се за възпитанието и образованието й. Научила я на християнските истини, на евнгелските добродетели.

Когато Анастасия станала на 20 години, правела силно впечатление със своята чудна красота.

Всички я искали за съпруга

Много знатни римски граждани я искали за съпруга, но тя отхвърляла предложенията им.

Решила да се посвети изцяло на Бога. По същото време император Деций започнал жестоко гонение на християните.

Фанатизирани езичници донесли на римския управител, че в обителта вън от града живее необикновено красива девойка, която вярва в Разпнатия и не уважава боговете. Управителят пратил войници да я доведат при него.

По негова заповед подложили на страшни мъчения красивата Анастасия.

Мъченията на Анастасия стигнали до такава жестокост, че дори народът, който бил привикнал на такива зрелища, с ужас започнал да укорява управителя.

По заповед на военачалника тя била разтегната и привързана към четири стълба надолу с лицето; под нея подложили огън със сяра и смола и я мъчили отдолу с огън и зловонен дим, а по гърба я биели безмилостно с тояги.

А света Анастасия, страдайки от ударите, задъхвайки се от дима и опалвана от огъня, търпяла и вместо стон, произнасяла до края Давидовия псалом: “Помилуй ме, Боже”.

Били я дотогава, докато палачите изнемогнали. След това, като я отвързали от стълбовете и я снели от огъня, я привързали към едно колело и въртейки колелото, счупили всичките кости и изпокъсали всичките сухожилия.

Мъчителят заповядал да изтръгнат ноктите от пръстите , после да отсекат ръцете и нозете , а също, да избият всичките зъби. С клещи изтръгнали езика й.

Наказание със смърт

Един християнин на име Кирил подал два пъти вода на изнемогващата мъченица, заради което бил наказан със смърт.

Осакатеното тяло на светата девица било обезглавено и хвърлено вън от града, за да го изядат зверовете. Те обаче не докоснали трупа на мъченицата.

Ангел се явил на София и й разказал за станалото.

Тя отишла на мястото, където било простряно тялото на мъченицата. Но престарялата София нямала сили да погребе тялото на Анастасия и плачела над него. Помогнали й двама християни и благоговейно погребали тялото на света Анастасия Римлянка.



На 29 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Анастасия.